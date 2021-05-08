Переоделся в немецкую форму, вывел станичников из плена и подался в легендарный партизанский отряд

Продолжаем цикл публикаций, приуроченных к Дню Великой Победы. Мы уже рассказали о ветеране, который дошел до Берлина.

Писали о внуке сослуживца полковника Михаила Краснопивцева, который написал о боевом пути этого освободителя Калуги книгу, опубликовали выдержки из мемуаров первого после снятия оккупации Калуги начальника городского НКВД.

Вчера мы опубликовари рассказ об удивительном человеке - Полине Крепостиной, которая 74 года ухаживает за братской могилой, в которой похоронены убитые нацистами мирные жители.

И сегодня, в преддверии Дня Великой Победы - рассказ калужанки Татьяны ДУМИЦКОЙ о судьбе своего отца, который воевал на Украине, попал в окружение, оказался в плену, несколько раз бежал, партизанил, сражался с бандеровцами и выжил.

- Мой отец - Иван Дмитриевич Коломыц - родился 8 сентября 1911 года в станице Архонская Северной Осетии, - показывает нам старые фотографии Татьяна Ивановна. - Его род происходил от украинских казаков, которые в ХIХ веке прибыли с Черниговщины для участия в Кавказской войне, и в Ставрополе основали несколько станиц, в том числе станицу Архонскую на дороге между Бесланом и Владикавказом.

До сих пор сохранился дом, в котором родился отец. Мой дед - Дмитрий Иванович - построил его в 1905 году. Представляете, дому 120 лет!

Одна половина была деда, а другая – его брата, избранного атамана казачьей станицы Василия Ивановича. Сейчас в доме живут наши родственники.

Отец в молодости был красивым. Девушки западали на его карие глаза. До войны он работал трактористом, его даже в числе делегации из пяти человек отправили на ВДНХ. Это было очень почетно!

А потом он водил в станице грузовик. Женился, родились три сына.

Иван Коломыц (слева) с братом Георгием. Только ему Иван рассказывал о войне. Когда Георгий приезжал в гости, они запирались и долго–долго беседовали.

В «киевском котле»

- Когда началась война, отца сразу призвали в амию. И он стал водить на тягаче дальнобойное орудие. Воевал на Юго-Западном фронте под Киевом. Именно на это направление в начале войны немцы обрушили мощный удар.

В конце лета 1941 года полумиллионная группировка Красной Армии под Киевом попала в окружение. Командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Михаил Кирпонос погиб вместе со штабом. По приказу командира батареи отец разобрал пушку, тягач загнал в болото, и вместе со своей частью стал пробиваться из «киевского котла» к отступающим советским войскам.

Рассказывал, что отходили под ливневым огнём немецких пулемётов, отстреливаясь из винтовок.

Как-то ему пришлось весь день просидеть под обстрелом в воронке от снаряда рядом с телом погибшего товарища. Выбраться он смог только ночью. За мужество, проявленное в таких тяжелых условиях, командир обещал представить отца к награде. Но не успел: отец с остатками своей части попал в плен.

Дом, в котором родился Иван Коломыц сохранился до сих пор в станице Архонская.

Спал, стоя на коленях

- По дороге в нацистский лагерь многие пенные умерли от голода, дизентерии и воспаления лёгких, так как ночевать приходилось на холодной земле.

Отец собрал все свои силы. Надо было выжить. Он старался не пить из луж, не есть сырую еду, а спал, стоя на коленях. И не заболел. Иногда пленных загоняли на ночлег в деревенские бараки и сараи, теснота была такая, что некоторых просто затаптывали. Отец залезал на стропила под крышу, спать так было невозможно, зато остался цел.

В лагере людей рассортировали. Отца, как физически здорового, отправили на работу в тыл. Поскольку все жители Архонской свободно общались на украинской мове, отец выдал себя за украинца – к ним немцы относились лучше, и получил привычную работу – водить грузовик.

Но спокойно отсиживаться в тылу он не мог, это не по-казачьи. И вскоре на этом грузовике он сбежал вместе с несколькими земляками.

Переоделся в немецкую форму вместе с одним лейтенантом, который знал немецкий, и вывез станичников. Но отца поймали бандеровцы и сдали немцам. Те вновь отправили его в лагерь, на сей раз – в Чехию.

Оттуда он тоже сбежал, и некоторое время скитался по лесам, пока не прибился к хозяйству местного помещика.

Тот не выдал его, взял к себе в батраки. Но вскоре соседи-чехи доложили немцам, что на одном их хуторов прячется пленный. Тогда помещик (а он не любил фашистов) посоветовал отцу бежать, пока не поздно. И он последовал этому совету. На этот раз побег удался.

Василий Иванович Коломыц – дядя отца Тамары Думицкой был избранным атаманом казачьей станицы.

В партизанском отряде

- Несколько месяцев отец тайком пробирался чуть ли не через всю Восточную Европу, и, наконец, дошёл до своих. Оказался в легендарном отряде дважды героя Советского Союза Алексея Фёдорова. Это было одно из крупнейших партизанских соединений Украины.

Вместе с этим отрядом отец воевал на Украине и в Белоруссии, очищал деревни от полицаев, громил вражеские склады и обозы. В 1943 году участвовал в знаменитой Ковенской операции, тогда партизаны за несколько месяцев пустили под откос более 500 немецких эшелонов.

Гитлеровцы для борьбы с партизанскими отрядами даже снимали с фронта боевые части и бронетехнику. Отцу и его товарищам много раз приходилось уходить по лесам от карательных отрядов.

Иван Коломыц со второй женой Татьяной Степановной и детьми: Тамарой, Татьяной, Евгением и сыном от первого брака Михаилом.

Пять лет исправительных работ

- В 1944 году наши войска освободили Украину, и местные партизанские отряды влились в состав регулярных частей. Отец тоже попросился на фронт. Однако, по мнению НКВД, он, как бывший окруженец и военнопленный, был недостоин воевать за Победу. Поэтому вместо фронта его отправили в Тульскую область, дали пять лет исправительных работ на угольной шахте.

В поселке Донское (теперь это уже город) он опять водил грузовик. И, отбыв положенный срок, остался там жить.

Жена к этому времени от него отказалась, гордая была казачка. Но потом всю жизнь переживала, умирая звала: «Ваня, Ваня идёт, откройте ему калитку!»

А в Донском отец встретил мою маму - Татьяну Степановну, она была младше его на 7 лет. Простая, добрая, аккуратная, везде у нее был идеальный порядок.

Папа её очень любил, они вечером телевизор смотрели и за руки держались. И мама его любила, ухаживала за ним, у него желудок больной был.

У них родились трое детей: я, сестра Татьяна и брат Женя. Но и старших сыновей от первой жены он не бросал. Они к нам приезжали. У нас такая тесная взаимосвязь была, мы их с нетерпением ждали!

А отец скучал по родине! Он такой сентиментальный был! Переживал за сыновей. Переживал, что не так воевал, как все, что в плен попал. При любой возможности ехал в станицу. Однажды и маму взял. Но дед Дмитрий до самой своей смерти вторую жену отца не принимал. Хотя мама в чем виновата, та жена сама от отца отказалась!

Иван Дмитриевич (слева) с другом в казачьей форме.

Для «Белого солнца пустыни»

- После войны папу реабилитировали. Мы жили в Донском. На его окраине есть село Никольское. Мы там недалеко жили. И все знали, что Иван Коломыец - партизан.

Однажды к нам пришел мужчина и попросил папу зайти к нему, мол приехал его родственник – артист из Москвы, хочет с ним поговорить. Мы и не знали, что за артист. Папа взял четвертинку и пошел в гости. Они с этим артистом долго сидели. Потом папа нам сказал, что он в лесу партизанил, а в фильме пустыня будет, поэтому его опыт, наверное, не пригодится.

А потом оказалось, что это Анатолий Кузнецов приезжал перед съемками фильма «Белое солнце пустыни». Наверное, хотел пообщаться с партизаном, чтобы лучше сыграть. Но это я узнала гораздо позже, когда фильм уже вышел.

В конце 1960-х годов отцу разрешили поехать за границу. Он мечтал побывать в Чехословакии, Германию, найти тех людей, которые ему помогали во время войны, поблагодарить их. Но не успел – умер. У него обнаружили онкологию...

В память об отце

- Папа очень любил День Победы! Для нас что День Победы, что выборы – был праздник. Мы готовились, наряжались. Мама пекла ватрушки с творогом, пироги. Мы за руки возьмемся и идём на улицу с флажками.

И папа иногда смахивал слёзы. А сейчас уже я, когда несу его портрет в «Бессмертном полку», иду и плачу. Говорю: «Папа, ты видишь, ты слышишь! Я тебя поздравляю с праздником!».