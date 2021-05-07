Калужские футболисты досрочно пробились в финал Спартакиады молодежи

В Иваново проходит футбольный турнир среди команд Центрального федерального округа V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России. В соревнованиях принимают участие сборные 15 регионов.



Калужской области область на этом турнире представляет команда 2006 года рождения спортивной школы по футболу «Калуга».



На групповом этапе наши футболисты разгромили сборную Рязанской области со счетом 3:0. Также калужане переиграли команды Орловской и Владимирской областей – 2:0. Подопечные Дмитрия Головочева не оставили шансов и сверстникам из Брянска – 4:2.



Еще одну важнейшую победу калужане добыли в игре с Московской области. Нашей команде противостояла сборная училища олимпийского резерва №5 из Егорьевска. Калужане победили со счетом 2:1 и досрочно обеспечили себе первое место в группе.



- На этом турнире собраны сборные регионов. А мы играем своей командой, спортивной школы «Калуга». И не только побеждаем соперников из соседних областей, но и добиваемся успеха в матчах с училищами олимпийского резерва, - рассказал тренер спортивной школы «Калуга» Дмитрий Головачев.

В понедельник, 10 мая, наша команда сыграет в финале турнир среди команд Центрального федерального округа V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России. Соперник калужан определится позже.