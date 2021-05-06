В Калуге 30 тысяч квадратных метров дорог разметят термопластиком

В Калуге летом 2021 года дороги на нескольких улицах первой и второй категории разметят термопластиком. В общей сложности разметить планируется более 30 тысяч квадратных метров, сообщает городская управа в четверг, 6 мая.

- По контракту разметка год должна держаться, а она перед Новым годом уже начала стираться, - отметил директор Специализированного монтажно-эксплуатационного управления Михаил ВАСИЛЬЕВ. - Мы с начала сезона начали претензионную работу и обсчет тех мест, где она нанесена. Посчитали – процентов 80 износа есть. Они согласились со всеми требованиями. Будут исправлять.

Улицу Кирова тоже пообещали разметить в июле. Пока что разметку нанесли краской. Процесс работы ночью проконтролировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Также градоначальник посетил Тульское шоссе.

- Начал с Тульского шоссе, которое в этом году будет капитально отремонтировано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фрезерование полотна началось несколько дней назад, - написал Денисов на своей странице в соцсети. - К 5 мая отфрезеровали участок от Гагаринской развязки до улицы Генерала Попова. Сегодня ночью дорожники работали на участке «улица Генерала Попова - Секиотовское кольцо».

Городской голова посетил и улицу Тульскую, где планируется модернизация уличного освещения. Сейчас там довольно темно.

- На Тульскую мы сейчас проект заканчиваем, - рассказал директор Калужских городских коммунальных электрических сетей Николай БЕЛОУСОВ. - Как только закончим проект, сразу будем запускать в работу. Планируем закончить в ноябре.

В этом году планируется также заменить светильники на улицах Октябрьской, Академика Королева, Баженова, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Московской, Кирова, Гагарина, Луначарского. В планы следующий год вошли улицы Никитина и Болдина.