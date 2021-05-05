В Калуге установили новые сезонные киоски

В скверах исторического центра Калуги появились новые сезонные киоски, которые поставили в том числе в сквере Мира и на Театральной площади. Об этом сообщает городская управа в среду, 5 мая.

- Их делают предприниматели по архетипам разработанным сектором главного архитектора совместно с управлением экономики, - отмечают в горуправе. - Украшены тематическими коллажами в зависимости от локации.

На Театральной площади можно увидеть исторические фото Драмтеатра, а в сквере Мира - "космическая графика", включая памятник Циолковскому и горельефы Васильцова и Жарëновой.

В Центральном парке сезонные киоски появились ещё в прошлом году, где также собраны фото парка разных времён.