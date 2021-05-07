Калужский центр реабилитации животных объявил в розыск лосенка

В Калуге возле села Кудиново Малоярославецкого района нашли новорожденного лосенка. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.

Утром между поселками Кудиново и Шемятино очевидцы заметили маленького лосенка. Возможно, его маму сбила машина.

- По сообщениям очевидцев, накануне было ДТП, видели автомобиль с повреждениями, а на дороге лежали осколки, - отметила Матюшина. - Есть предположение, что лосиха ранена и ушла в лес, а малыш (или малыши) отстали. Мы связались с МЧС, к ним никто не обращался. В ГИБДД про ДТП никто ничего не знает.

Охотоведы обошли всю локацию, но не нашли ни лосихи, ни лосёнка, - продолжает рассказывать руководитель центра реабилитации. - Если кто-то из автомобилистов прихватил лосёнка и пытается его пристроить на ферму или в зоопарк, то лучше этого не делать! На ферме с домашним скотом нельзя держать диких животных во избежание инфицирования. Кормить коровьи молоком нельзя! Ни зоопарки, ни парк птиц лосёнка не примут - не имеют права!

Если вам что-то известно об этом случае, сообщите в центр реабилитации животных, в управление по охране животного мира или в МЧС по Калужской области.