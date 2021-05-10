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Калужские футболисты выиграли Спартакиаду молодежи

Николай Егоров
Опубликовано: 10.05.2021 16:35 0 156
Калужские футболисты выиграли Спартакиаду молодежи

В Иваново завершился футбольный турнир среди команд Центрального федерального округа V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России. В соревнованиях принимали участие сборные 15 регионов.
Нашу область на этом турнире представляла команда 2006 года рождения спортивной школы по футболу «Калуга».   

Подопечные тренера Дмитрия Головачева выиграли все шесть матчей на групповом этапе и досрочно пробились в финал.

В понедельник, 10 мая, в матче за золотые медали калужане встречались со сборной Воронежской области. Наши футболисты уступали в счете по ходу поединка. Но два точных удара Вячеслава Кисенкова принесли сборной Калужской области победу в финале и в Спартакиаде молодежи в целом.

При этом наша команда доигрывала матч без двух футболистов. Красные карточки получили вратарь Александр Тюмин и Иван Иванов.

Николай Егоров
Опубликовано: 10.05.2021 16:35 0 156
Тэги: футбол калуга спартакиада
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