Белоруссия наложила санкции на калужский автопром

В субботу, 1 мая, государственный таможенный комитет поставил точку в важном нюансе с санкциями, принятыми из-за запрета проводить чемпионат мира по хоккею в Белоруссии.

Ответные меры затронули автопроизводителя «Шкода», который отказался спонсировать чемпионат, если он пройдет в этой стране. Но до сегодняшнего дня было непонятно, коснется ли этот запрет автомобилей, произведенных в России. Их, напомним, делают на заводе в Калуге.

И вот белорусская таможня дала однозначный ответ – да, коснутся.

С пятого мая «Шкоды», будь то новенькие автомобили калужского производства, или подержанные, в Белоруссию не попадут.

— Запрет касается и стран ЕАЭС, значит, и автомобилей, которые произведены в России, — сообщили по телефону белорусскому новостному порталу TUT.BY в государственном таможенном комитете Белоруссии.

При этом действие постановления не распространятся на «Шкоды», зарегистрированные в государствах — членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования, пояснили белорусские таможенники.