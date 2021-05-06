В Калуге собираются снести рынок на улице Чичерина

Наш читатель пожаловался в народных новостях, что мини-рынок на улице Чичерина в Калуге хотят снести. Он интересуется, зачем это делают. В городской управе нам рассказали подробности.

- Нестационарные торговые объекты на ул.Чичерина в районе дома №13 демонтируют по решению суда (ФССП выданы исполнительные листы), - отмечает начальник отдела потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги Нина ПОЛЯКОВА. - В настоящее время павильоны установлены без разрешительных документов. После окончания действовавших договоров предприниматели не заключили новые договора на размещение НТО.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу?