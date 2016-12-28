Нужно ли изобретать велосипед, или Что должно быть под куполом рынка?

Однажды случился в моей жизни спонтанный ремонт квартиры. Она нуждалась в обновлении давно, но у нас то не было денег, то времени, то ещё что-то не складывалось. Сигналом к действию стал отошедший от стены кусок обоев. Увидев это безобразие, я достала высокую табуретку, взяла в руки ножик и стала отдирать выцветшие от времени полоски бумаги.

Тот ремонт, поскольку был незапланированным, прилично ударил по нашему семейному бюджету. Да и результат оказался не совсем таким, как хотелось, что, впрочем, вполне объяснимо: стройматериалы приобретались недорогие, да и на продумывание общей концепции времени почти не было. К счастью, больше в моей жизни спонтанных ремонтов не случалось (сплюнула три раза и постучала по дереву). Все последующие решения, связанные с обустройством дома, тщательно планировались, продумывались и обсчитывались.

К чему я об этом рассказываю? К тому, что события, происходящие вокруг Центрального рынка, напоминают мой незапланированный ремонт: у городских властей есть желание навести порядок, однако нет ни проекта, ни денег на его реализацию. Но если мне спонтанные решения простительны, поскольку от них страдает исключительно бюджет моей семьи, то в случае с рынком последствия ошибочных решений гораздо серьёзнее.

О своём желании навести порядок в центре города областные и городские власти заявили три года назад. В течение всего этого времени они декларировали идею: «Всё снести!» - аргументируя её тем, что, мол, купольная конструкция находится в аварийном состоянии. Однако никаких конкретных шагов, которые подтверждали бы серьёзность заявленных намерений, чиновники не сделали. Хотя трёх лет было вполне достаточно на разработку хорошего, качественного проекта будущего парка.

Движение вокруг этой темы началось только в октябре, когда горуправа объявила городской конкурс на лучшую концепцию парковой зоны, которая должна лечь в основу проекта. Однако итоги состязания подвели с опозданием, а заседание областного архитектурного совета, после которого должно начаться проектирование, так и не состоялось. Соответственно, нет понимания ни о самой идее, ни о том, в какую сумму она обойдётся и из каких источников будет финансироваться. Напомню фрагмент из недавнего интервью по этому поводу заместителя городского головы Алексея ВОЛКОВА:

- Сейчас мы даже не знаем, о чём идёт речь. Понимание о стоимости парка появится в феврале-марте 2017 года, когда будет готова проектно-сметная документация. Тогда можно говорить о каких-то передвижках в бюджете.

Между тем строительные работы по проекту, которого ещё нет, город собирался начать уже в апреле. То есть проектно-сметная документация парка в самом центре города, претендующего на роль визитной карточки Калуги, будет разрабатываться в большой спешке. Честно: я не понимаю, почему нельзя было сделать это заранее, представить результаты данной работы калужанам, заручиться их поддержкой и только после этого сворачивать деятельность вещевой ярмарки.

Впрочем, этот вопрос теперь относится к разряду риторических, поскольку ярмарки уже нет. Зато есть другой – ещё вполне актуальный. О том, что будет с куполом. Как мы рассказывали, недавно неожиданно выяснилось, что конструкция вовсе не аварийная и сносить её не станут. И теперь чиновники ломают голову над новой задачкой: какой объект должен разместиться там в будущем.

Власть склоняется к тому, чтобы это был детский культурно-образовательный центр. Но подчёркивает: при принятии окончательного решения непременно будет учитываться мнение калужан. Правда, каким именно образом, непонятно.

С одной стороны, идея отдать купол детям, вроде бы благородная. С другой, а кто просчитывал, что именно это решение является самым правильным с точки зрения интересов горожан? Где опросы, исследования, подтверждающие, что люди хотят видеть под куполом именно детский центр? И, конечно, хотелось бы знать, в какую сумму обойдётся реконструкция здания, чтобы понимать, потянет ли город такие расходы сейчас, когда в стране экономический кризис.

И вообще, почему, собственно говоря, кто-то решил, что продуктовому рынку под куполом не место? Опросы, которые проводили наш портал и другие издания, показывают, что горожане хотят видеть в реконструированном здании именно этот объект. Об этом же говорят люди, которые звонят к нам в редакцию. Точно такого же мнения придерживается и депутат Государственной Думы РФ Николай ЛЮБИМОВ:

- Я против изменения профиля купольной конструкции, которая изначально строилась именно как торговый объект. Зачем менять то, что востребовано на что-то, чего мы не знаем? Для примера можно взять Обнинский экобазар. Всё можно сделать нормально. Просто надо этим заняться.

Если кто-то забыл, напомню, что это сейчас Любимов – депутат. А не в таком уж далёком прошлом – городской голова Калуги. Может быть, нынешним градоначальникам стоит прислушаться к мнению коллеги и перестать изобретать велосипед, который уже давно изобретён?

Лично для меня ключевой во всей этой ситуации является точка зрения столичного архитектора Анны ИЩЕНКО. Свою позицию она обозначила в одном из обсуждений в социальной сети «Фейсбук»:

«Осмысление городских пространств должно происходить не через расчерчивание их по линеечке – это рождает пустые пространства, не наполненные жизнью. Конечно, та форма торговли, которая образовалась вокруг рынка, – это атавизм и уродство, но это не значит, что надо убить жизнь и заменить её на пустое, мёртвое пространство, куда вообще не понятно, зачем приходить. Прежде чем представлять проекты, необходимо исследовать территорию и предложить функциональную программу, которая сможет в цивилизованной форме учесть интересы всех жителей. Но для того чтобы понять, какая именно функция наиболее органична данному месту и наиболее перспективна для развития, необходима работа».

Меня часто спрашивают: «А вы за кого?» Отвечаю, что я не за красных и не за белых. Я за то, о чём говорит Анна Ищенко. За то, чтобы каждый шаг был продуман, просчитан, обоснован и имел финансовое подкрепление в виде соответствующей строки в бюджете. И чтобы только после этого начинался ремонт и отдирались обои.

У властей ещё есть время, чтобы хотя бы сейчас всё сделать правильно, а не городить в очередной раз городушки, тем самым выставляя себя на всеобщее посмешище. Будет очень обидно получить в финале всей этой истории бездумно расчерченное, мёртвое, никому не нужное пространство. «Всё можно сделать нормально. Просто надо этим заняться».