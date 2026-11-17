Правительство региона 17 ноября рассказало про Пушкинскую карту.

Это виртуальная или пластиковая карта. На неё из бюджета ежегодно начисляют 5 тысяч рублей, которые можно потратить на культурные мероприятия: поход в музей, кино или театр, на концерт или выставку.

Оформить карту может любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет.

Проект стартовал в 2021 году. С прошлого года он стал одной из ключевых инициатив нацпроекта «Семья».