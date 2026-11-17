Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что каток на Старом Торге уже стал настоящей визитной карточкой зимней Калуги. Здесь встречаются компании, проводят время семьями, малыши делают первые шаги на коньках, а взрослые ненадолго возвращаются в детство.

Пока каток готовится к открытию, калужан приглашают выбрать для него имя. Уже подготовлено четыре варианта названия – и теперь решать калужанам, какой из них станет тем самым.

- Приглашаю вас принять участие в голосовании и отдать свой голос за понравившийся вариант. Голосование продлится до 20 ноября включительно. А если у вас есть своя идея – обязательно пишите в комментариях. Варианты, набравшие больше всего лайков, мы обязательно рассмотрим, – отметил Губернатор Владислав Шапша.