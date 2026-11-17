Владислав Шапша призвал калужан выбрать название ледового катка в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что каток на Старом Торге уже стал настоящей визитной карточкой зимней Калуги. Здесь встречаются компании, проводят время семьями, малыши делают первые шаги на коньках, а взрослые ненадолго возвращаются в детство.
Пока каток готовится к открытию, калужан приглашают выбрать для него имя. Уже подготовлено четыре варианта названия – и теперь решать калужанам, какой из них станет тем самым.
- Приглашаю вас принять участие в голосовании и отдать свой голос за понравившийся вариант. Голосование продлится до 20 ноября включительно. А если у вас есть своя идея – обязательно пишите в комментариях. Варианты, набравшие больше всего лайков, мы обязательно рассмотрим, – отметил Губернатор Владислав Шапша.
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