В Калуге девушку осудили на 4 года за наркотики
В Калуге суд вынес приговор 24-летней местной жительнице — её отправили на 4 года в колонию общего режима. Девушку поймали с наркотиками: в апреле 2025 года она забрала запрещённое вещество из тайника-закладки, а потом хранила и перевозила его в машине знакомого.
Когда автомобиль остановили сотрудники ГАИ, девушка попыталась избавиться от улик — выбросила пакет с наркотиками. Но пакет нашли, а вещество изъяли.
Также у девушки конфисковали iPhone 8 — телефон использовали при совершении преступления.
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