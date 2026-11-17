В Калуге суд вынес приговор 24-летней местной жительнице — её отправили на 4 года в колонию общего режима. Девушку поймали с наркотиками: в апреле 2025 года она забрала запрещённое вещество из тайника-закладки, а потом хранила и перевозила его в машине знакомого.

Когда автомобиль остановили сотрудники ГАИ, девушка попыталась избавиться от улик — выбросила пакет с наркотиками. Но пакет нашли, а вещество изъяли.

Также у девушки конфисковали iPhone 8 — телефон использовали при совершении преступления.