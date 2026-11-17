В Калуге выберут название для катка на Старом Торге
О старте голосования во вторник, 17 ноября, объявил глава города Дмитрий Денисов.
- Каток на Старом Торге уже стал настоящей визитной карточкой зимней Калуги. Здесь встречаются компании, проводят время семьями, малыши делают первые шаги на коньках, а взрослые ненадолго возвращаются в детство, - прокомментировал чиновник.
Калужанам предлагается сделать выбор из четырех вариантов: «Центральный», «Снежинка», «Лед.Ок» или «Каток на Старом Торге».
Голосование на странице Денисова в ВК продлится до 20 ноября.
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