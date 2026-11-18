Авария произошла в июне нынешнего года в одном из дворов города.

- Водитель легковой автомашины совершил наезд на 5-летнюю девочку и оставил место ДТП, - рассказали 18 ноября в Следственном комитете. - Ребенку потребовалась медицинская помощь. Двое сотрудников госавтоинспекции, установив фактические обстоятельства произошедшего и не желая оформлять дорожно-транспортное происшествие, предложили отцу пострадавшей в объяснении отразить, что травма его дочерью была получена в быту. В противном случае угрожали законному представителю привлечением к ответственности за оставление ребенка без присмотра. Под диктовку обвиняемых в объяснения отца ребенка и водителя автомашины были внесены недостоверные сведения, а происшествие скрыто от учета.

Преступление выявила служба собственной безопасности УМВД. В настоящий момент инспекторов уже уволили.

Ведется расследование уголовного дела о служебном подлоге.

А на водителя, сбившего ребенка, составлен протокол.