Космос, дефиле, сюрприз для мамы: какие новости грели душу и поднимали настроение калужанам в уходящем 2020-м
Год подходит к концу и всевозможные агентства, организации и СМИ уже вовсю соревнуются в мрачных эпитетах суровому 2020-му.
Одни называют его худшим, другие самым тяжелым, третьи самым сложным за всю историю человечества\за современную историю\в этом веке (нужное подчеркнуть).
Да и народное творчество вовсю склоняет тяжести и невзгоды коронавирустного 2020-го. Один новогодний анекдот чего стоит:
- Что бы вы хотели попросить у уходящего 2020-го и наступающего 2021-го?
- Пощады!
И только метеорологи, красавцы, выбились из всеобщего плача и стенания. Они разбавили бочку дегтя ложкой меда, назвав уходящий год одним из самых теплых за всю историю.
И погодка, действительно, радовала нас довольно часто. В том числе и нынешняя декабрьская, снежная, по-настоящему новогодняя.
И мы, готовя наш традиционный ТОП, решили обойтись без печальных новостей. Все уже изрядно наелись негативом за эти 12 месяцев, так что пора бы этой нечисти и честь знать.
Потому мы постарались сделать наш ТОП новостей-2020 таким же, как и оценки метеорологов – теплым. А еще забавным, милым и позитивным. Надеемся, у нас получилось.
Январь
Кабаны тормознули чиновника в лесу
Героем первого месяца 2020-го стал врио главы администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЁНОВ.
Ехал себе чиновник по лесу на отчет главы села Рябцево, никого не трогал, и тут бац! Из чащи выскочила банда кабанов да как окружила авто, не давая проехать. Прямо как в лихие 90-е.
А Парфёнов, будучи продвинутым главой, возьми да выложи видео этого безобразия в свой Инстаграм, чем изрядно поднял настроение и деревенскому, и городскому люду.
Февраль
За улучшение демографии – медаль!
В феврале бурю оваций сорвала областная общественная организация «Союз женщин России». Девчата учредили для мужчинок медаль «За вклад в улучшение демографической ситуации в стране».
Награждают этой медалью мужей, которые «воспитали двух и более детей в своей семье», «активно содействовали воспитанию подрастающего поколения», а также «активно содействовали решению проблем государственной и региональной демографической политики».
Каким именно образом надо активно содействовать последнему, чтобы претендовать на медаль, «Союз женщин России» тактично умалчивает. Но нам, мужикам, и без всяких разъяснений все понятно.
Мало того, мы и без медалей всегда рады посодействовать. Причем, не только активно, но и с энтузиазмом! Хоть на региональном уровне, хоть на государственном. Нам, калужанам, все по плечу. Регион-лидер все-таки!
Кстати, за год медаль получили 50 ударников демографического фронта из всех районов Калужской области.
Март
Глаз радуют студентки в купальниках
Главной позитивной новостью марта стал даже не традиционный для этого времени конкурс красоты«Мисс КГУ», а триумфальное возвращение в него дефиле в купальниках, которое годом ранее исчезло из конкурсной программы.
Непонятно, зачем вообще было исключать этот гвоздь программы из программы и кому так помешал вид красивых женских тел. Но главное, что в 2020 году справедливость восторжествовала и красота на сцене ведущего вуза региона расцвела во всей красе.
Пусть тавтологии в абзаце выше аж целых две, зато всё правда.
Апрель
Илон Маск доставляет спутники и эстетическое удовольствие
В апреле жителям поселка Товарково посчастливилось полюбоваться диковинным явлением в звездном небе. Над ними пролетел косяк звезд. Точнее спутников, которые запустил Илон Маск в рамках проекта Starlink.
Американский бизнесмен планирует при помощи 10 тысяч спутников опоясать всю Землю, чтобы дешевый и быстрый интернет был доступен в любой точке планеты.
Пока же на орбиту выведено около 300 аппаратов. Часть из них - около 60-ти - пролетело в небе над Калужской областью.
Май
На въезде в Калугу рядом с Гагаринской развязкой в честь 75-летия победы тульский художник Дмитрий ЯЗЫКОВ нарисовал граффити с изображением неизвестного солдата.
- Сделано граффити с фото, но я не придерживался полного сходства, некоторые моменты сам добавлял, что-то убирал, - рассказал Дмитрий.
На рисунок, пришедшийся по душе многим калужанам, ушло около 40 литров фасадной краски и 40 баллончиков.
Правда, через какое-то время неизвестные дикари попытались испортить рисунок, но Дмитрий, узнав об акте вандализма, оперативно приехал из Тулы и восстановил его.
Так что добро все равно победило зло несмотря ни на что.
Июнь
Как только в стране отгремел праздник День флага России, в Сети появилось видео с изображением куриных ножек калужского производства, раскрашенных в цвета российского триколора.
Интернет-пользователи по всей стране от души потешались над креативом производителя, однако вскоре последовало разоблачение. Куриная фабрика распространила официальное заявление о том, что новость – фейк, а фото – подделка.
Некоторые даже пожалели, что это неправда ,потому что идея понравилась. Особенно детям.
Июль
И снова космос, но теперь - нерукотворный
В июле красота опять сошла на нас с небес. Сотрудник музея история космонавтики Евгений Ложкин сфотографировал над Калугой комету C/2020 F3 (NEOWISE) - самую яркую на земном небе за последние 7 лет. Снимок был сделан на улице Воробьёвской.
Эта комета была обнаружена с помощью телескопа NEOWISE. Ближайшую к Солнцу точку своей орбиты она прошла 3 июля 2020 года.
Август
В августе РЖД подарила Калуге новую достопримечательность. У сквера ВЛКСМ на перекрестке улиц Ленина и Карла-Либкнехта появился паровоз Л-3540. Новенький, красивый и эффектный, он мгновенно обрел бешеную популярность у калужан. Особенно у детворы, которая ежедневно облепляет его, как пчелы варенье.
Помимо детей на него залезают и взрослые – сфотографироваться.
Думаю, что если бы велась статистика посетивших паровоз зрителей, трогателей и лазальщиков, то вполне возможно оказалось бы, что к нынешнему моменту в Калуге у нового памятник не побывали считанные единицы горожан.
Сентябрь
В сентябре на улице Ленина в Калуге на заборе рядом с бывшим заводом «Кристалл» появилось граффити с российским актёром Сергеем Бодровым.
На нём он изображён в образе своего героя Данилы Багрова из фильма «Брат», который стал культовым для нескольких поколений россиян.
Пользуясь случаем, мы вспомнили визит актёра и режиссера в Калугу, который состоялся в 1998 году, и опубликовали телесюжет об этом событии, вышедший в эфире центрального телевидения.
Октябрь
Пастила для Басты и дуэт с Гагариной
Певица из Калуги Джульетта МИНЕЕВА в октябре стала участницей слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос».
Наша землячка исполнила песню Ольги Кормухиной «Я падаю в небо», но не получила одобрения от жюри.
Девушка расстроилась, но успела исполнить две свои мечты уже после основного выступления. Сначала она угостила калужской пастилой всех членов жюри – Полину Гагарину, Басту, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. А после этого Джульетта спела песню вместе с Полиной Гагариной, добившись-таки похвалы от членов жюри.
Ноябрь
20 ноября на Калугу свалилась зима. Первый по-настоящему обильный снегопад полностью покрыл Калугу белизной. И пусть на следующий же день пришло потепление, а еще через пару суток снег полностью растаял, тот по-настоящему зимний день добавил в тогда уже серые осенние будни ярких эмоций и новогоднего настроения.
По всей Калуге ребятня с родителями играла в снежки, строила снежные крепости, лепила снеговиков.
Декабрь
Вид Калуги сверху – выше некуда
На самом деле сам факт наступления последнего месяца года уже добавляет хорошего настроения. На полках магазинов появляются новогодние подарки и елочные игрушки, в торговых центрах елки, город с наступлением темноты с каждым днем становится все ярче от гирлянд.
А тут еще и наш космонавт Сергей Кудь-Сверчков возьми, да и щелкни наш город с высоты полета космических кораблей.
- Встречайте Калугу Космическую и Новогоднюю с борта Международной космической станции! – написал он, опубликовав снимок в интернете.
Снимок получился, действительно, классным. Вся Калуга на нем, как на ладони.
НУ а закончить этот ТОП хотелось бы очень трогательным и теплым событием, которое произошло на церемонии открытия новогодней столицы России-2021, коей стала Калуга.
Неизвестный малыш пришел на праздничный фейерверк, чтобы устроить любимой маме прямую трансляцию с праздника.
- Алло, мам. Смотри салют! – прокричал малыш в трубку, когда мама ответила на его видеозвонок. Растроганная калужанка чуть не расплакалась.
На этом у нас всё. С наступающим вас Новым годом, здоровья вам и вашим близким, а в 2021-м только хороших, добрых и душевных новостей!
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