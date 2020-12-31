Космос, дефиле, сюрприз для мамы: какие новости грели душу и поднимали настроение калужанам в уходящем 2020-м

Год подходит к концу и всевозможные агентства, организации и СМИ уже вовсю соревнуются в мрачных эпитетах суровому 2020-му.

Одни называют его худшим, другие самым тяжелым, третьи самым сложным за всю историю человечества\за современную историю\в этом веке (нужное подчеркнуть).

Да и народное творчество вовсю склоняет тяжести и невзгоды коронавирустного 2020-го. Один новогодний анекдот чего стоит:

- Что бы вы хотели попросить у уходящего 2020-го и наступающего 2021-го?

- Пощады!

И только метеорологи, красавцы, выбились из всеобщего плача и стенания. Они разбавили бочку дегтя ложкой меда, назвав уходящий год одним из самых теплых за всю историю.

И погодка, действительно, радовала нас довольно часто. В том числе и нынешняя декабрьская, снежная, по-настоящему новогодняя.

И мы, готовя наш традиционный ТОП, решили обойтись без печальных новостей. Все уже изрядно наелись негативом за эти 12 месяцев, так что пора бы этой нечисти и честь знать.

Потому мы постарались сделать наш ТОП новостей-2020 таким же, как и оценки метеорологов – теплым. А еще забавным, милым и позитивным. Надеемся, у нас получилось.

Январь

Кабаны тормознули чиновника в лесу

Героем первого месяца 2020-го стал врио главы администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЁНОВ.

Ехал себе чиновник по лесу на отчет главы села Рябцево, никого не трогал, и тут бац! Из чащи выскочила банда кабанов да как окружила авто, не давая проехать. Прямо как в лихие 90-е.

А Парфёнов, будучи продвинутым главой, возьми да выложи видео этого безобразия в свой Инстаграм, чем изрядно поднял настроение и деревенскому, и городскому люду.

Февраль

За улучшение демографии – медаль!

В феврале бурю оваций сорвала областная общественная организация «Союз женщин России». Девчата учредили для мужчинок медаль «За вклад в улучшение демографической ситуации в стране».

Награждают этой медалью мужей, которые «воспитали двух и более детей в своей семье», «активно содействовали воспитанию подрастающего поколения», а также «активно содействовали решению проблем государственной и региональной демографической политики».

Каким именно образом надо активно содействовать последнему, чтобы претендовать на медаль, «Союз женщин России» тактично умалчивает. Но нам, мужикам, и без всяких разъяснений все понятно.

Мало того, мы и без медалей всегда рады посодействовать. Причем, не только активно, но и с энтузиазмом! Хоть на региональном уровне, хоть на государственном. Нам, калужанам, все по плечу. Регион-лидер все-таки!

Кстати, за год медаль получили 50 ударников демографического фронта из всех районов Калужской области.

Март

Глаз радуют студентки в купальниках

Главной позитивной новостью марта стал даже не традиционный для этого времени конкурс красоты«Мисс КГУ», а триумфальное возвращение в него дефиле в купальниках, которое годом ранее исчезло из конкурсной программы.

Непонятно, зачем вообще было исключать этот гвоздь программы из программы и кому так помешал вид красивых женских тел. Но главное, что в 2020 году справедливость восторжествовала и красота на сцене ведущего вуза региона расцвела во всей красе.

Пусть тавтологии в абзаце выше аж целых две, зато всё правда.

Апрель

Илон Маск доставляет спутники и эстетическое удовольствие

В апреле жителям поселка Товарково посчастливилось полюбоваться диковинным явлением в звездном небе. Над ними пролетел косяк звезд. Точнее спутников, которые запустил Илон Маск в рамках проекта Starlink.

Американский бизнесмен планирует при помощи 10 тысяч спутников опоясать всю Землю, чтобы дешевый и быстрый интернет был доступен в любой точке планеты.

Пока же на орбиту выведено около 300 аппаратов. Часть из них - около 60-ти - пролетело в небе над Калужской областью.

Май

Граффити в честь ветерана

На въезде в Калугу рядом с Гагаринской развязкой в честь 75-летия победы тульский художник Дмитрий ЯЗЫКОВ нарисовал граффити с изображением неизвестного солдата.

- Сделано граффити с фото, но я не придерживался полного сходства, некоторые моменты сам добавлял, что-то убирал, - рассказал Дмитрий.

На рисунок, пришедшийся по душе многим калужанам, ушло около 40 литров фасадной краски и 40 баллончиков.

Правда, через какое-то время неизвестные дикари попытались испортить рисунок, но Дмитрий, узнав об акте вандализма, оперативно приехал из Тулы и восстановил его.

Так что добро все равно победило зло несмотря ни на что.

Июнь

Куриный фейк

Как только в стране отгремел праздник День флага России, в Сети появилось видео с изображением куриных ножек калужского производства, раскрашенных в цвета российского триколора.

Интернет-пользователи по всей стране от души потешались над креативом производителя, однако вскоре последовало разоблачение. Куриная фабрика распространила официальное заявление о том, что новость – фейк, а фото – подделка.

Некоторые даже пожалели, что это неправда ,потому что идея понравилась. Особенно детям.

Июль

И снова космос, но теперь - нерукотворный

В июле красота опять сошла на нас с небес. Сотрудник музея история космонавтики Евгений Ложкин сфотографировал над Калугой комету C/2020 F3 (NEOWISE) - самую яркую на земном небе за последние 7 лет. Снимок был сделан на улице Воробьёвской.

Эта комета была обнаружена с помощью телескопа NEOWISE. Ближайшую к Солнцу точку своей орбиты она прошла 3 июля 2020 года.

Август

Паровозик в кустах

В августе РЖД подарила Калуге новую достопримечательность. У сквера ВЛКСМ на перекрестке улиц Ленина и Карла-Либкнехта появился паровоз Л-3540. Новенький, красивый и эффектный, он мгновенно обрел бешеную популярность у калужан. Особенно у детворы, которая ежедневно облепляет его, как пчелы варенье.

Помимо детей на него залезают и взрослые – сфотографироваться.

Думаю, что если бы велась статистика посетивших паровоз зрителей, трогателей и лазальщиков, то вполне возможно оказалось бы, что к нынешнему моменту в Калуге у нового памятник не побывали считанные единицы горожан.

Сентябрь

Данила Багров в Калуге

В сентябре на улице Ленина в Калуге на заборе рядом с бывшим заводом «Кристалл» появилось граффити с российским актёром Сергеем Бодровым.

На нём он изображён в образе своего героя Данилы Багрова из фильма «Брат», который стал культовым для нескольких поколений россиян.

Пользуясь случаем, мы вспомнили визит актёра и режиссера в Калугу, который состоялся в 1998 году, и опубликовали телесюжет об этом событии, вышедший в эфире центрального телевидения.

Октябрь

Пастила для Басты и дуэт с Гагариной

Певица из Калуги Джульетта МИНЕЕВА в октябре стала участницей слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос».

Наша землячка исполнила песню Ольги Кормухиной «Я падаю в небо», но не получила одобрения от жюри.

Девушка расстроилась, но успела исполнить две свои мечты уже после основного выступления. Сначала она угостила калужской пастилой всех членов жюри – Полину Гагарину, Басту, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. А после этого Джульетта спела песню вместе с Полиной Гагариной, добившись-таки похвалы от членов жюри.

Ноябрь

Скоротечная, но душевная зима

20 ноября на Калугу свалилась зима. Первый по-настоящему обильный снегопад полностью покрыл Калугу белизной. И пусть на следующий же день пришло потепление, а еще через пару суток снег полностью растаял, тот по-настоящему зимний день добавил в тогда уже серые осенние будни ярких эмоций и новогоднего настроения.

По всей Калуге ребятня с родителями играла в снежки, строила снежные крепости, лепила снеговиков.

Декабрь

Вид Калуги сверху – выше некуда

На самом деле сам факт наступления последнего месяца года уже добавляет хорошего настроения. На полках магазинов появляются новогодние подарки и елочные игрушки, в торговых центрах елки, город с наступлением темноты с каждым днем становится все ярче от гирлянд.

А тут еще и наш космонавт Сергей Кудь-Сверчков возьми, да и щелкни наш город с высоты полета космических кораблей.

- Встречайте Калугу Космическую и Новогоднюю с борта Международной космической станции! – написал он, опубликовав снимок в интернете.

Снимок получился, действительно, классным. Вся Калуга на нем, как на ладони.

«Алло, мам. Смотри салют!»

НУ а закончить этот ТОП хотелось бы очень трогательным и теплым событием, которое произошло на церемонии открытия новогодней столицы России-2021, коей стала Калуга.

Неизвестный малыш пришел на праздничный фейерверк, чтобы устроить любимой маме прямую трансляцию с праздника.

- Алло, мам. Смотри салют! – прокричал малыш в трубку, когда мама ответила на его видеозвонок. Растроганная калужанка чуть не расплакалась.

На этом у нас всё. С наступающим вас Новым годом, здоровья вам и вашим близким, а в 2021-м только хороших, добрых и душевных новостей!