В калужском небе засняли спутники Илона Маска

На днях в поселке Товарково недалеко от Калуги местные жители заметили на небе спутники проекта Starlink. Его создал американский миллиардер Илон Маск, чтобы обеспечить всю планету дешёвым и быстрым интернетом.
Всего планируется запустить больше 10 тысяч спутников, но сейчас на орбите находится лишь около 300.
Фото и видео выложили в «Вконтакте» на странице «Поселок Товарково».
- В видео я ускорил в два раза, сам полёт спутника был медленнее чуть, - рассказал нам автор. – Вообще, зрелище было очень необычное. Люди около 60 насчитали. Они исчезали все в разных точках.
Уважаемые читатели, а вам приходилось наблюдать эти спутники? Расскажите в комментариях!
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