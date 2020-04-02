В калужском небе засняли спутники Илона Маска

На днях в поселке Товарково недалеко от Калуги местные жители заметили на небе спутники проекта Starlink. Его создал американский миллиардер Илон Маск, чтобы обеспечить всю планету дешёвым и быстрым интернетом.

Всего планируется запустить больше 10 тысяч спутников, но сейчас на орбите находится лишь около 300.

Фото и видео выложили в «Вконтакте» на странице «Поселок Товарково».

- В видео я ускорил в два раза, сам полёт спутника был медленнее чуть, - рассказал нам автор. – Вообще, зрелище было очень необычное. Люди около 60 насчитали. Они исчезали все в разных точках.

Уважаемые читатели, а вам приходилось наблюдать эти спутники? Расскажите в комментариях!