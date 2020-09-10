В Калуге появилось граффити с Сергеем Бодровым

На улице Ленина в Калуге на заборе рядом с бывшим заводом «Кристалл» появилось граффити с российским актёром Сергеем Бодровым.
На нём он изображён в образе своего героя Данилы Багрова из фильма «Брат».
Сергей Бодров погиб 20 сентября 2002 года в возрасте 30 лет.
В нынешнем декабре ему могло бы исполниться 49 лет.
В 1998 году Сергей Бодров приезжал в Калугу в качестве ведущего телепередачи «Взгляд». Он сделал неожиданный подарок мальчику Андрею Минаеву с улицы Чичерина после письма Деду Морозу его брата Ильи.
Тем временем
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