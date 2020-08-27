Паровозик притаился в кустах: со стороны новый памятник разглядеть сложно

- Всю ночь до четырех утра бахали и гремели, - рассказывает нашему корреспонденту житель одного из домов у сквера ВЛКСМ, фотографируя паровоз памятник, который доставили туда сегодня ночью. Правда, без злобы и возмущения. Просто констатируя факт. – Сначала где-то в полтретьего ночи рельсы прокладывали, потом локомотив паровоз на постамент затолкал, потом разбирали рельсы. Часам к четырем только закончили.

Напомним, о том, что в сквере ВЛКСМ в Калуге появится новый памятник от РЖД - паровоз Л-3540, сообщили 24 августа. Чтобы доставить его в сквер по окской ветке, через улицу Ленина перекинули рельсошпальную решетку, а когда локомотив довез паровоз до места и удалился, ее разобрали.

В связи с работами планировалось, что движение по улице Ленина будет перекрыто до вечера сегодняшнего дня, но по факту удалось управиться до утра, и в утренние часы пик автомобили шли по Ленина свободно. Только энергетики восстанавливали сети в том месте, где окская ветка проходит через улицу. Их на время прохода паровоза и монтажа – демонтажа рельсовой решетки временно убирали.

При этом надо отметить, что так просто паровозик не заметить. Его, что называется, спрятали в кустах – с двух сторон новый памятник закрывают деревья, так что он по ходу движения по улице Ленина появляется из зелени немного неожиданно.