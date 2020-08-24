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В Калуге на сутки перекроют улицу Ленина: по ней поедет паровоз

Дмитрий Ивьев , Фото: «Калужская неделя».
Опубликовано: 24.08.2020 16:50 13 2893
В Калуге на сутки перекроют улицу Ленина: по ней поедет паровоз

В среду, 26 августа, в Калуге около 20:00 перекроют движение по улице Ленина на участке от перекрестка с улицей Карла Либкнехта до дома № 37а по улице Ленина. Вновь поехать машины смогут лишь через сутки – в 20:00 27 августа, сообщает городская управа.

Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улице Московской. Также в указанный период возможны краткосрочные перекрытия улицы Билибина в районе железнодорожного переезда.

Как отметили в горуправе, в сквере 50 лет ВЛКСМ установят паровоз.

- 26 августа Окская железнодорожная ветка в Калуге в последний раз поработает по своему прямому назначению. По ней со станции Калуга I к месту своей вечной стоянки поедет паровоз Л-3540, - пояснили нам в городской управе. - Для того, чтобы паровоз смог пересечь улицу Ленина, где железнодорожного переезда уже нет, через проезжую часть будут перекинут рельсошпальную решетку. После того, как паровоз по ней проедет, а маневровый тепловоз, который будет его транспортировать, вернется на станцию Калуга-1, эту решетку уберут и улица Ленина вновь станет проезжей.

Как рассказал заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий ШМАКОВ, к вечеру 27 августа, а если получится, то к утру, проезд по Ленина снова будет открыт.

Перекрытие улицы Ленина в Калуге 26 августа 2020 года

Перекрытие улицы Ленина в Калуге 26 августа 2020 года.

Паровоз – это подарок Калуге от Российских железных дорог. Паровозу более 60 лет – он был собран в Ворошиловграде, ныне Луганске в середине 50-х годов. Доставили его из Красноярска в Калугу еще в феврале. После этого его реставрировали.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Калужская неделя».
Опубликовано: 24.08.2020 16:50 13 2893
Тэги: авто дороги железная дорога дмитрий шмаков
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