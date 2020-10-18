Калужанка накормила звезд Первого канала пастилой на шоу «Голос»

Певица из Калуги Джульетта МИНЕЕВА стала участницей слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос». Эфир на Первом канале состоялся в пятницу, 16 октября.

Наша землячка исполнила песню Ольги Кормухиной «Я падаю в небо», но не получила одобрения от жюри.

Девушка расстроилась, но успела исполнить две свои мечты уже после основного выступления. Сначала она угостила калужской пастилой всех членов жюри – Полину Гагарину, Басту, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. А после этого Джульетта спела песню вместе с Полиной Гагариной.

Калужанка подарила всем членам жюри пастилу.

Спела с Полиной Гагариной.

И пообнималась с Дмитрием Нагиевым.