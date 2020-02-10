В Калужской области выдадут медали отцам, решающим демографические проблемы

Лучшим калужским папам начнут вручать медали «Отцовская доблесть». Награду учредила областная общественная организация «Союз женщин России».

Получить медаль смогут не только россияне, но и иностранцы, которые не менее 5 лет живут в Калужской области. Главное условие – мужчина должен воспитать «двух и более детей в своей семье», «активно содействовать успешному воспитанию подрастающего поколения», а также «решению проблем государственной и региональной демографической политики».

Поскольку медаль является лишь моральным поощрением, она не даёт каких-либо социальных льгот.

Медаль изготовят не из драгоценного металла. На лицевой стороне будут надписи: «Отцовская доблесть» и «Гордость земли калужской».

Уважаемые читатели, а у вас есть дети? Как вы с ними проводите время? Расскажите в комментариях!