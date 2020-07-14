В Калуге сфотографировали самую яркую комету за последние 7 лет

Сотрудник музея история космонавтики Евгений Ложкин сфотографировал в небе над Калугой комету C/2020 F3 (NEOWISE) - самую яркую на земном небе за последние 7 лет.

Снимок сделан на улице Воробьёвской.

Эта комета была обнаружена 27 марта 2020 года с помощью телескопа NEOWISE. Ближайшую к Солнцу точку своей орбиты она прошла 3 июля 2020 года и теперь удаляется от него.

Сперва она была видна только в южном полушарии, но с начала июля её стало возможным увидеть и у нас.

- Постепенно комета стала появляется на утреннем небе, перед рассветом, и с каждым днём становилась и будет становится всё выше, - рассказали в калужском музее истории космонавтики. - Однако яркость её при удалении от Солнца будет падать, и очень скоро найти её будет сложно. Так, например, сегодня ночью яркость была +1m (как на фотографиях). 20 июля она станет +3m, а 30 июля +5m.

Как найти на небе комету C/2020 F3 (NEOWISE)? Она будет находиться на севере. Для этого надо найти Полярную звезду и от неё мысленно провести линию к горизонту – там и будет север.

- Комета будет находится низко над горизонтом, - отмечают в музее. - Поэтому просто стоя во дворе, окружённом деревьями и многоэтажками, её не разглядеть. С балкона пятого этажа или девятого этажа – другое дело. Совсем идеально будет наблюдать её за городом, например, в поле. Пробуйте, ищите, не сдавайтесь!

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