Сильнейший ливень ожидается в Калужской области

Во вторник, 14 июля, в Калужской области ожидаются ливни. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков. И это при том, что июль – самый дождливый месяц года.

В отдельных районах прогнозируются град и сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с, предупреждают в МЧС.

Как мы уже рассказывали, предстоящая неделя в Калуге будет холодной. В середине недели похолодает до +15.

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