Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 июля

В понедельник, 13 июля, в Калужской области положительный тест на коронавирус оказался еще у 41 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6656 до 6697.
В списке умерших по-прежнему 51 человек. Новых смертей не зафиксировано.
Количество выздоровевших увеличилось на 23. Всего в регионе переболели 4676 человек (69,8% от числа заболевших).
Лечение сейчас продолжают 1970 пациентов во всех районах области:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 13 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 13 июля 2020 года составил 1. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужен показатель 0,5. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
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