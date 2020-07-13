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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 июля

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 13.07.2020 11:43 0 4597
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 13 июля

В понедельник, 13 июля, в Калужской области положительный тест на коронавирус оказался еще у 41 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6656 до 6697.

В списке умерших по-прежнему 51 человек. Новых смертей не зафиксировано.

Количество выздоровевших увеличилось на 23. Всего в регионе переболели 4676 человек (69,8% от числа заболевших).

Лечение сейчас продолжают 1970 пациентов во всех районах области:

  • Калуга – 522 (+10 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 322 (+1),
  • Боровский район – 214 (+5),
  • Малоярославецкий район – 153 (-1),
  • Жуковский район – 146 (+1),
  • Козельский район – 102 (-1),
  • Людиновский район – 88 (-2),
  • Дзержинский район – 64 (+2),
  • Жиздринский район – 38 (-1),
  • Кировский район – 38 (-1),
  • Сухиничский район – 37 (0),
  • Ферзиковский район – 34 (0),
  • Юхновский район – 29 (0),
  • Бабынинский район – 24 (0),
  • Ульяновский район – 24 (+4),
  • Перемышльский район – 23 (+2),
  • Думиничский район – 22 (0),
  • Спас-Деменский район – 17 (0),
  • Мещовский район – 16 (0),
  • Медынский район – 11 (0),
  • Барятинский район – 9 (0),
  • Тарусский район – 9 (0),
  • Куйбышевский район – 8 (0),
  • Износковский район – 7 (0),
  • Хвастовичский район – 7 (-1),
  • Мосальский район – 6 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 13 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 13 июля 2020 года составил 1. Для перехода на третий этап снятия ограничений нужен показатель 0,5. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 13.07.2020 11:43 0 4597
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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