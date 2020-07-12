Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 июля

Сегодня, 12 июля, в Калужской области положительный тест на коронавирус оказался еще у 48 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 6656 человек.

В списке умерших по-прежнему 51 человек. Новых смертей не зафиксировано.

Количество выздоровевших увеличилось на 11 - всего в регионе переболели 4653 человека.

Рассказываем, в каких районах области нашли новых заболевших.

Калуга – 512 (+18 к предыдущему дню),

Обнинск – 321 (+11),

Боровский район – 209 (+2),

Малоярославецкий район – 154 (0),

Жуковский район – 145 (+1),

Козельский район – 103 (-1),

Людиновский район – 90 (+1),

Дзержинский район – 62 (+4),

Кировский район – 39 (-1),

Жиздринский район – 37 (-1),

Сухиничский район – 37 (0),

Ферзиковский район – 34 (-1),

Юхновский район – 29 (0),

Бабынинский район – 24 (-1),

Думиничский район – 22 (0),

Ульяновский район – 20 (+1),

Мещовский район – 17 (-3),

Перемышльский район – 21 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (+1),

Тарусский район – 9 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Медынский район – 11 (0),

Мосальский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 8 (0),

Износковский район – 7 (0).

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