Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 12 июля

Сегодня, 12 июля, в Калужской области положительный тест на коронавирус оказался еще у 48 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 6656 человек.
В списке умерших по-прежнему 51 человек. Новых смертей не зафиксировано.
Количество выздоровевших увеличилось на 11 - всего в регионе переболели 4653 человека.
Рассказываем, в каких районах области нашли новых заболевших.
- Калуга – 512 (+18 к предыдущему дню),
- Обнинск – 321 (+11),
- Боровский район – 209 (+2),
- Малоярославецкий район – 154 (0),
- Жуковский район – 145 (+1),
- Козельский район – 103 (-1),
- Людиновский район – 90 (+1),
- Дзержинский район – 62 (+4),
- Кировский район – 39 (-1),
- Жиздринский район – 37 (-1),
- Сухиничский район – 37 (0),
- Ферзиковский район – 34 (-1),
- Юхновский район – 29 (0),
- Бабынинский район – 24 (-1),
- Думиничский район – 22 (0),
- Ульяновский район – 20 (+1),
- Мещовский район – 17 (-3),
- Перемышльский район – 21 (+1),
- Спас-Деменский район – 17 (+1),
- Тарусский район – 9 (0),
- Барятинский район – 9 (0),
- Медынский район – 11 (0),
- Мосальский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 8 (0),
- Износковский район – 7 (0).
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