В Калужской области от коронавируса вылечились 4653 заразившихся

За последние сутки в Калужской области подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил сегодня, 12 июля, региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших выросло со вчерашних 6608 до 6656. На лечении в больницах сейчах находятся 1952 человека.

Количество выздоровевших достигло 4653 человек. За сутки выздоровели 11 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. Пока в списке жертв коронавируса в Калужской области числится 51 человек.

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