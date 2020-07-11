В Калужской области подтверждена новая смерть от коронавируса

За последние сутки в Калужской области коронавирус подтвердился еще у 49 человек, сообщил сегодня, 11 июля, региональный оперативный штаб.
Общее число заразившихся ковидом в регионе выросло со вчерашних 6559 до 6608 человек.
Справились с опасной болезнью еще 147 заразившихся. Всего за время эпидемии победить вирус удалось уже 4642 заболевшим. На лечении остаются 1915 пациентов.
Список жертв, к сожалению, тоже пополнился. В Спас-Деменском районе от ковида умер 82-летний мужчина. На сегодняшний день в Калужской области от коронавируса скончался 51 человек.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!