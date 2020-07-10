Количество умерших от коронавируса в Калужской области достигло 50

За последние сутки в Калужской области один человек скончался от коронавируса. Это 64-летний житель Обнинска. Общее количество жертв эпидемии достигло 50, сообщили KP40 в пятницу, 10 июля, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились ещё 135 калужан. За весь период – 4495.

Заболели 6559 человек. За сутки выявили 50 случаев.

По всей России за сутки подтвердили 6 635 случаев коронавируса. За всю эпидемию - 713 936. Из них вылечились 489 068, умерли - 11 017 человек.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июля.

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