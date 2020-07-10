В Калужской области пострадавший в ДТП избил работников скорой помощи

В Малоярославецком районе пострадавший в ДТП мужчина набросился на работников скорой помощи, которые приехали его спасать. В пятницу, 10 июля, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- Ночью на станцию скорой помощи поступил звонок о ДТП, - отмечают в полиции. - Очевидцы происшествия сообщили, что молодой человек, не справившись с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение и находится в своем автомобиле без сознания. Бригада скорой помощи незамедлительно выехала по указанному адресу.

Медики приехали на место происшествия, начали оказывать помощь. Но дальше произошло что-то непонятное.

- Как только пострадавший пришел в себя и открыл глаза, он сразу же набросился на женщину-фельдшера с кулаками, - подчёркивают в УМВД. - Водитель автомобиля скорой помощи поспешил предотвратить избиение и, подбежав к молодому человеку, спокойным и мягким тоном стал его успокаивать. Пострадавший буквально в одно мгновение переключил свое внимание на мужчину и нанес ему удар кулаком в область головы. От удара гражданин упал на землю без сознания.

Очевидцы вызвали полицию и ещё одну бригаду скорой, которая увезла своих коллег в больницу.

У пострадавших тяжкие травмы.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

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