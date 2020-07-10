Жара возвращается в Калугу

Дождливые и прохладные рабочие дни сменятся в Калуге жаркими выходными. Пора опять вспоминать, где лежит крем от загара.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 10 июля, воздух в Калуге прогреется до +21..+23. Осадков не ожидаются, солнечно, легкий ветер.

В субботу порывы ветра немного усилятся, но уже утром на градусниках будет в районе +25, а днём и вовсе прогреет до +29. Без осадков, малооблачно.

Такая же погода ждёт жителей Калужской области и в воскресенье, 12 июля. До +29, без осадков, солнечно.

Очередную волну холода стоит ждать только к середине следующей недели.

Тем временем

Поезда между Москвой и Калугой отменят с 20 июля. Подробности.

В Калуге установили бракованные качели. Подробности.

В Калуге началась проверка водителей. Подробности.