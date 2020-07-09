В Калуге установили бракованные качели

В калужском сквере Краснопивцева придётся менять качели. Конструкцию, которую возвели ко Дню Победы, городские власти отказались принимать у подрядчика. Чиновники заявляют, что качели получились некачественными.

Соответствующим стандартам не соответствует качество сборки и древесины, заявляют в городской управе Калуги.

- В рамках заключённого контракта подрядная организация не исполнила свои обязательства по установке данных качелей, а именно: качели не соответствуют требуемым к ним характеристикам! – пояснил KP40 в четверг, 9 июля, заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Неоднократно в адрес подрядной организации со стороны заказчика направлялись требования об устранении недостатков. В нарушение контракта и закона о контрактной системе подрядчик претензии не исправлял. Соответственно, данные работы не приняты.

По его словам, сейчас решается вопрос о расторжении контракта. После этого некачественные качели демонтируют. Когда появятся новые, пока не сообщается.

- Новые качели установят в соответствии с процедурой, предусмотренной законом о контрактной системе, - отметил Бугаенко. - Срок установки будет известен после заключения нового контракта.

Тем временем

Поезда между Москвой и Калугой отменят с 20 июля. Ситуацию прокомментировали чиновники и перевозчик. Подробности.