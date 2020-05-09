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Ко Дню Победы в Калуге открыли новый сквер

Оксана ИВАНОВА , Фото автора.
Опубликовано: 09.05.2020 10:26 0 462
Ко Дню Победы в Калуге открыли новый сквер

Горы тротуарной плитки, кучи земли, работающая строительная техника – на  земельном участке между улицами Фомушина и 65 лет Победы на Правом берегу идёт такая движуха, что на мгновение кажется: нет никакого карантина и в мире всё по-прежнему: рожь колосится, самолёты летают, дома строятся. 

Сквер имени Краснопивцева стал одним из четырёх общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так это место выглядело около года назад.

Так оно выглядит сейчас.

Стоимость проекта – 9 млн. 536 тыс. рублей.

Главной достопримечательностью сквера является памятник Михаилу Краснопивцеву – советскому военачальнику, полковнику, командиру 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. В декабре 1941 года её войска провели успешную операцию по освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Открытие памятника состоялось в конце декабря 2019 года.

Собственно, памятник стал той отправной точкой, с которой началась история сквера. Он целиком посвящён теме Великой Отечественной войны.

- Это для нас принципиально, потому что, помимо зоны отдыха, нам нужна ещё и просветительская функция, которая должна быть заложена в этот сквер, - комментировал ранее главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Один из центральных элементов сквера – музейная беседка, выполненная в форме звезды. На её стенах будут смонтированы планшеты с фото и картами, которые иллюстрируют историю освобождения Калуги в декабре 1941 года.

Спинки деревянных скамеек, установленных в сквере (всего их 20), по центру украшены пятиконечной красной звездой.

Также здесь установлены качели - такие же, как в сквере на улице Ленина, 93. Интересно, что в конкурсной документации их почему-то нет, хотя изначально авторы концепции сообщали, что они будут.

В новом сквере уже провели освещение. В рамках работ по озеленению здесь высадят деревья: 36 лип, 17 клёнов, семь елей – а также декоративные кустарники.

Ели и кустарники уже посадили.

Согласно контракту, 8 мая – финальный день благоустройства сквера.

- Работа проведена колоссальная. Возможно, некоторые вещи нужно будет довести до ума. Пока этого не случится, я лично работы не приму, - прокомментировал kp40.ru Алексей Комов.

Открытия сквера в привычном понимании: с торжественными речами, перерезанием красной ленточки – не будет. Но ожидается, что в День Победы его посетит врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Оксана ИВАНОВА , Фото автора.
Опубликовано: 09.05.2020 10:26 0 462
Тэги: благоустройство день победы 9 мая фоторепортаж
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