Поезда между Москвой и Калугой отменят с 20 июля

С 20 июля 2020 года отменяется часть поездов между Москвой и городами Калужской области. Соответствующие объявления уже появились на вокзалах.
Изменения коснутся следующих поездов:
Все эти составы будут отправляться из подмосковных Апрелевки или Нары либо следовать до этих пунктов.
Причины такого решения пока не называются. В «Центральной пригородной пассажирской компании», которая является перевозчиком, на наши запросы пока не ответили.
- Решение об отмене с 20 июля части электропоездов сообщением Калуга – Москва принято перевозчиком АО «Центральная ППК» в одностороннем порядке, без согласования с субъектом, - прокомментировали ситуацию 9 июля в министерстве экономического развития Калужской области. - Сокращение количества электропоездов не помешает продолжить работать в Москве и Калуге, поскольку движение пригородных поездов на указанном участке будет сохранено. Для рабочих поездок можно воспользоваться регулярным автобусным сообщением с ежедневным отправлением в количестве 15 рейсов. В областном бюджете ежегодно предусматривается финансирование на возмещение перевозчику недополученных доходов за перевозку пассажиров, однако в текущем году перевозчик заявление на получение субсидии не подавал.
Тем временем
В Калуге началась проверка водителей. Подробности.
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