Поезда между Москвой и Калугой отменят с 20 июля

С 20 июля 2020 года отменяется часть поездов между Москвой и городами Калужской области. Соответствующие объявления уже появились на вокзалах.

Изменения коснутся следующих поездов:

Поезд №6302 Малоярославец – Москва отправлением в 04:50,

Поезд №6332Р Обнинское – Москва,

Поезд №6111/6112 Калуга-1 – Москва отправлением в 14:14,

Поезд №6384В Малоярославец – Москва отправлением в 16:14,

Поезд №6117/6118 Калуга-1 – Москва отправлением в 21:06,

Поезд №6155/6156 Москва – Калуга-1 отправлением в 10:22,

Поезд №6383В Москва- Малоярославец отправлением в 12:05,

Поезд №6159/6160 Москва – Калуга-1 отправлением в 16:40,

Поезд №6307 Москва- Малоярославец отправлением в 19:50.

Все эти составы будут отправляться из подмосковных Апрелевки или Нары либо следовать до этих пунктов.

Причины такого решения пока не называются. В «Центральной пригородной пассажирской компании», которая является перевозчиком, на наши запросы пока не ответили.

- Решение об отмене с 20 июля части электропоездов сообщением Калуга – Москва принято перевозчиком АО «Центральная ППК» в одностороннем порядке, без согласования с субъектом, - прокомментировали ситуацию 9 июля в министерстве экономического развития Калужской области. - Сокращение количества электропоездов не помешает продолжить работать в Москве и Калуге, поскольку движение пригородных поездов на указанном участке будет сохранено. Для рабочих поездок можно воспользоваться регулярным автобусным сообщением с ежедневным отправлением в количестве 15 рейсов. В областном бюджете ежегодно предусматривается финансирование на возмещение перевозчику недополученных доходов за перевозку пассажиров, однако в текущем году перевозчик заявление на получение субсидии не подавал.

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