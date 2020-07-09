В Калуге началась проверка водителей

В Калуге началась проверка автолюбителей на соблюдение правил дорожного движения. Она будет проходить до 30 августа, рассказали сегодня, 9 июля, в УМВД России по Калужской области.

Связано это с тем, что в последнее время участились случаи агрессивного поведения водителей на дороге. Они грубо нарушают правила дорожного движения, водят машину в состоянии алкогольного опьянения, проезжают на запрещающий сигнал светофора, не уступают дорогу пешеходам, ставя по угрозу жизнь и здоровье людей. Статистика показывает, что в последнее время выросло число ДТП со смертельным исходом.

- По состоянию на 30 июня 2020 года в Калуге зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли, 218 человек получили ранения различной степени тяжести. С участием нетрезвых водителей и с признаками опьянения зарегистрировано 26 ДТП, в которых 2 человека погибли и 34 человека пострадали, - рассказали КП40 в ведомстве.

Также стражи порядка на дорогах отмечают, что под особый контроль попадут транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения ГИБДД, и автомобили с тонированными стеклами.