Стихия разбушевалась в Калужской области: деревья упали на дома и дороги

Во вторник, 7 июля, стихия обрушилась на Калужскую область. Первый удар на себя приняли Юхновский, Дзержинский и Медынский районы. Там выпал град размером с куриное яйцо.

В Жиздре дерево упало на жилой дом.

Сильный ветер поломал деревья и рядом с памятником Ленину. Фото прислала наша читательница Наталья Цволко.

Дерево упало на дом в Жиздре.

Последствия стихии у памятника Ленину в Жиздре.

Падали деревья и в Калуге. В частности, в ночь на 8 июля во время грозы одно из них частично перекрыло проезд по улице Плеханова.

Также сломались деревья на улицах Георгиевской и Комарова.

Упавшее дерево на улице Плеханова в Калуге.

Часть проезжей части завалило ветками.

Сломавшееся дерево перекрыло проход на улице Комарова.

Упавшее дерево на улице Суворова в Калуге.

По прогнозам синоптиков, грозы в Калужской области ожидаются и в течение среды, 8 июля.

Тем временем

В Калуге на стройке музея космонавтики обрушилась подпорная стена. Подробности.

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