Стихия разбушевалась в Калужской области: деревья упали на дома и дороги

Во вторник, 7 июля, стихия обрушилась на Калужскую область. Первый удар на себя приняли Юхновский, Дзержинский и Медынский районы. Там выпал град размером с куриное яйцо.
В Жиздре дерево упало на жилой дом.
Сильный ветер поломал деревья и рядом с памятником Ленину. Фото прислала наша читательница Наталья Цволко.
Дерево упало на дом в Жиздре.
Последствия стихии у памятника Ленину в Жиздре.
Падали деревья и в Калуге. В частности, в ночь на 8 июля во время грозы одно из них частично перекрыло проезд по улице Плеханова.
Также сломались деревья на улицах Георгиевской и Комарова.
Упавшее дерево на улице Плеханова в Калуге.
Часть проезжей части завалило ветками.
Сломавшееся дерево перекрыло проход на улице Комарова.
Упавшее дерево на улице Суворова в Калуге.
По прогнозам синоптиков, грозы в Калужской области ожидаются и в течение среды, 8 июля.
Тем временем
В Калуге на стройке музея космонавтики обрушилась подпорная стена. Подробности.
А у вас есть фото стихии в Калужской области и её последствий? Присылайте на perekrestok@kp.kaluga.ru. Мы опубликуем их на сайте.
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