В Калуге на стройке музея космонавтики обрушилась подпорная стена

На стройке второй очереди музея космонавтики в Калуге произошло ЧП. Частично обрушилась подпорная стена склона. Ситуацию вечером во вторник, 7 июля, прокомментировал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

- Опять «аукнулась» история с недобросовестными подрядчиками, из-за которых возникали проблемы со строительством 2-ой очереди музея истории космонавтики, - написал он в соцсетях. - Теперь вот частично обрушившейся подпорной стеной на склоне. Причину ЧП еще предстоит выяснить специалистам.

По словам Шапши, на само музейное здание инцидент не повлиял.

- Поставил задачу немедленно приступить к укреплению склона, - сообщил Шапша. - Это то, что мы можем сделать на уровне города и региона. А с федеральным центром, в чьем ведении находится строительство 2-ой очереди музея, прорабатываем варианты восстановления подпорной стены.

Как рассказал наш фотограф, побывавший на месте происшествия 7 июля, работы на месте обрушения уже ведутся.

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