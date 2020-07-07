Что творится на диком пляже в Калуге

Лето…Как же долго его ждали! А оно уже почти наполовину прошло. В этот раз с фотоаппаратом прогуляемся на одном диком пляже. Раньше горожане его определяли, как «кэмзовский затон» или «пляж под тюрьмой».

Узкий проход к берегу с двух сторон завален двумя грандиозными мусорными свалками, созданные отдыхающими. Мусорных контейнеров здесь не наблюдается.

На берегу Оки пацаны гоняют стадо заблудших на пляж коз. Их на пляже подкармливают.

В воде-незатейливые подкидушки-прыжки в воду с рук товарищей.

Спасателей на пляже нет. Официально купальный сезон в Калужской области ещё не начался. Всему виной коронавирус.

А как вы отдыхаете летом-2020 в Калуге? Расскажите в комментариях!