Град размером с куриное яйцо выпал в Калужской области

Град в Юхновском районе 7 июля 2020 года.

Как мы уже рассказывали, во вторник, 7 июля, в Калужскую область пришли грозы. Днём основной удар пришёлся на Юхновский, Медынский и Дзержинский районы. До Калуги стихия пока не дошла.

А вот жители районов делятся в соцсетях фотографиями крупного града, который наделал немало бед. У кого-то разбиты крыши теплиц, где-то повреждены посадки.

- У нас навесы из поликарбоната в решето, - рассказал в группе «Дорожный патруль-Калуга» Олег Хлебников из деревни Порослицы Юхновского района. Он же выложил фотографии.

Судя по этим снимкам, град был размером с небольшое куриное яйцо.

А это фото из Медынского района.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки Калужскую область ждёт резкое похолодание. Возможны новые грозы, град и сильный ветер. МЧС рекомендует не выходить на улицу во время грозы.

Тем временем

Что творится на диком пляже в Калуге. Наш горячий фоторепортаж.

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