Ураган, град и полный ужас: стихия разбушевалась в Юхнове

Как мы уже рассказывали, во второй половине дня во вторник, 7 июля, в Калужской области ожидается гроза. И если в Калуге в 15:30 ещё безоблачно и очень жарко, то в Юхнове уже разбушевалась стихия.

- В Юхнове сейчас ураган, град и полный ужас, - сообщает один из автомобилистов в чате «Калуга ДТП». - Скорее всего, все это придёт к нам. Поэтому соблюдайте все меры предосторожности. Машины свои поставьте в гаражи

- В Юхнове сильный град, ливень, деревья гнёт, полный капец, - подтверждают в калужском «Дорожном патруле».

А какая погода у вас за окном? Пишите в комментариях!