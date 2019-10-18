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Опять перенесли: названа очередная дата открытия музея космонавтики

18.10.2019 10:49 4 766 Дмитрий Ивьев, Фото: пресс-служба правительства.
Опять перенесли: названа очередная дата открытия музея космонавтики

Такой вторая очередь музея была в прошлом году.

Вторая очередь Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге откроется ко Дню космонавтики 12 апреля 2021 года. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав КОНОНОВ.

- Инвестиций [в создание и ввод в эксплуатацию второй очереди Музея космонавтики имени Циолковского в Калуге] там государственных немногим менее 2 млрд рублей, в 2020 году мы планируем достроить эту вторую очередь и ко Дню космонавтики 2021 года открыть ее, - приводит его слова в пятницу, 18 октября, ТАСС.

Вторая очередь музея космонавтики – главный долгострой Калуги. Работы начались ещё в 2014 году. Тогда завершить строительство обещали к декабрю 2016-го. В 2017 строители рассказывали, что объект готов на 80%, а губернатор Анатолий Артамонов планировал открыть его 12 апреля 2018 года. Однако незадолго до этой даты работы и вовсе остановились, рабочим не платили зарплату. Прошлой осенью директор музея Наталья Абакумова обещала открыть вторую очередь в декабре 2019-го. И вот теперь новый перенос более чем на год.

Напомним также, что строительство второй очереди музея космонавтики в Калуге фигурировало в «деле реставраторов». Как установил суд, фигуранты из федерального Минкультуры и бизнеса во главе с работавшим тогда заместителем министра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Пирумова приговорили к полутора годам колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. После обжалования срок увеличили до трёх лет, но летом 2019-го досрочно освободили. Однако теперь он проходит подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже.

Именно хищениями калужские власти объясняли задержку сдачи второй очереди музея.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: общество
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