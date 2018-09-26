Новые обещания: музей космонавтики достроят к концу 2019 года

Открытие второй очереди Музея истории космонавтики в Калуге запланировано лишь на декабрь 2019 года. Во вторник, 25 сентября, на встрече в министерстве культуры об этом рассказала директор музея Наталья АБАКУМОВА.

- Новый музейный комплекс будет открыт в декабре 2019 года, а дизайн-проект постоянной экспозиции музея будет публично представлен уже в этом году, - отметила она, добавив, что в настоящее время в основном фонде институции — 51 тысяча единиц хранения, из которых экспонируется только 6,2%.

Также, по словам Абакумовой, музей необходимо включить в общую городскую среду. Для этого можно создать совместный федерально-муниципальный социокультурный кластер на базе сопредельных территорий ГМИК, городского парка имени К.Э. Циолковского, ИКЦ и набережной Яченского водохранилища.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ заявлял, что новая очередь музея откроется к 12 апреля 2018 года. Однако работы затянулись.

Строительство второй музея началось в апреле 2014 года. Изначально планировалось завершить работы в конце 2016 года. Однако стройка была заморожена в 2016-м после возбуждения уголовного дела в отношении замминистра культуры РФ Григория Пирумова. По версии следствия, стоимость строительных работ была завышена на 25%. Пирумова в итоге приговорили к полутора годам колонии, но освободили в зале суда, так он отбыл наказание в СИЗО и возместил ущерб.

Уважаемые читатели! А в какие музеи ходите вы? Расскажите в комментариях!