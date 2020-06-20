Новую зону отдыха готовят в Калуге: что сейчас происходит рядом с музеем космонавтики

В Калуге продолжается строительство второй очереди музея космонавтики. Открыть её обещают 12 апреля 2021 года – ровно через 60 лет после первого полёта Юрия Гагарина в космос.

Готовится к открытию и территория вокруг музея. После завершения стройки она соединится с территорией ИКЦ и набережной Яченского водохранилища. Благодаря этому в городе появится ещё одна большая зона отдыха.

Сейчас работы по благоустройству у музея продолжаются. Что из себя сейчас представляет эта площадка – в фоторепортаже Сергея Константинова.