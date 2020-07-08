В Калуге резко похолодает

Днём в среду, 8 июля, температура воздуха в Калуге составит +18..+20 градусов. Это настоящий глоток свежего воздуха, после знойных +30 градусов 7 июля.

Синоптики предупреждают о новых ливнях и грозах.

Напомним, во вторник грозы пришли в Калужскую область. В Юхновском районе град размером с куриное яйцо наделал немало бед.

А вот с четверга начнёт постепенно теплеть. К выходным в Калужской области вновь обещают солнечную погоду и +28.

Тем временем

В Калуге на стройке музея космонавтики обрушилась подпорная стена. Что теперь будет? Подробности.

В Калуге не смогли с первой попытки найти подрядчика для возведения понтонного моста через Оку. Подробности.

Что творится на диком пляже в Калуге. Фоторепортаж.