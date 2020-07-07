Попытка № 2: для установки понтона снова ищут подрядчика

В понедельник, 6 июля, на сайте госзакупок объявили повторный электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся установкой понтонного моста через Оку в районе Воробьёвской переправы в Калуге.

Предыдущие торги, объявленные в конце июня, признали несостоявшимися. На участие в них поступила одна заявка – от подмосковной компании «Батмастер-Волга». Оказалось, что она не соответствует требованиям аукциона.

Подрядчик не представил документ, который мог бы подтвердить наличие у него за последние три года опыта исполнения контрактов по проведению строительных работ, реконструкции, капитального ремонта, сносу объектов капитального строительства.

Заявки на участие в аукционе принимают до 14 июля. Торги состоятся 15-го. Начальная стоимость контракта осталась прежней – 65 миллионов рублей. Если в этот раз подрядчика найдут, установить понтон он должен будет в течение 60 дней с момента подписания с ним контракта.

Напомним, вернуть понтон на Воробьёвку предложил врио губернатора Владислав Шапша. Его инициативу поддержало большинство калужан, которые участвовали в голосованиях в социальных сетях.

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