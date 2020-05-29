В Калуге началось голосование по восстановлению понтонного моста через Оку

Как мы уже рассказывали, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша предложил восстановить понтонный мост через Оку в районе Воробьевки. Глава области рассказал на недавней пресс-конференции, что проект можно будет реализовать, если его поддержат жители Калуги. Голосование Шапша попросил провести городскую управу.

В пятницу, 29 мая, стало известно, как будет проходить это голосование. Собственно, оно уже началось – на странице врио городского головы Дмитрия Денисова в «ВКонтакте».

Ранее в голосовании на нашем сайте за восстановление моста проголосовало около 87% читателей.

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