В Калуге понтонный мост через Оку обойдётся в 65 миллионов рублей

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся установкой понтонного моста через Оку в районе Воробьёвской переправы в Калуге. Начальная стоимость контракта – 65 миллионов рублей.

Понтонная переправа должна быть стальной, секционной, длиной не менее 120 метров, шириной – не менее шести метров. Подрядчик обязан предусмотреть два съезда для прохода социально значимого транспорта и два лестничных пролёта для пешеходов.

Предполагается, что настил для пешеходной зоны будет деревянным. С обеих сторон понтона установят леерное ограждение. Кроме того, мост оснастят спасательными кругами. В вечернее и ночное время он будет освещаться.

В технической документации сказано, что мост, который собирается приобрести город, предназначен для круглогодичного использования, вплоть до температуры воздуха минус 40 градусов и скорости ветра не более 22 м/с. Хотя ранее врио городского головы Дмитрий Денисов рассказывал, что на зиму мост будут убирать.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 3 июля. Торги запланированы на 7-е число. Выполнить работы по этому контракту компания-победитель должна в течение 60 дней после подписания документов. То есть самое позднее, когда появится понтон, - это начало сентября.

Напомним, вернуть понтон на Воробьёвку предложил врио губернатора Владислав Шапша. Его инициативу поддержало большинство калужан, которые участвовали в голосованиях в социальных сетях.

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