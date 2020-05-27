Владислав Шапша предложил вернуть калужанам понтонный мост

Глава Калужской области Владислав Шапша на пресс-конференции в среду, 27 мая, предложил построить в Калуге понтонный мост на том месте, где он был раньше – в районе Воробьевской переправы.

- Если этот проект интересен для горожан, то это был бы хороший имиджевый, рекреационный проект, - подчеркнул Шапша.

Он попросил руководство Калуги устроить голосование. Если калужане выступят за, то мост возведут.

Напомним, понтонный мост на Оке смыло 29 февраля 2008 года.

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