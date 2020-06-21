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В Калуге показали эскизы новой набережной Яченского водохранилища с памятником Пушкину и Гончаровой

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.06.2020 07:05 1 1110
В Калуге показали эскизы новой набережной Яченского водохранилища с памятником Пушкину и Гончаровой

В субботу, 20 июня, в Калуге представили концепцию обновлённой набережной Яченского водохранилища. Фото эскизов опубликовала пресс-служба правительства.

Сейчас на Яченке прокладывают сети ливневой канализации. После этого на водохранилище установят очистные сооружения. Параллельно прокладываются кабельные тросы под установку электрического освещения. Все эти работы должны завершиться к середине августа.

Также на этой неделе объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации на проведение второго этапа благоустройства набережной. Начальная цена контракта – 6,793 миллиона рублей.

И хотя проект ещё только предстоит разработать, главный архитектор города Алексей Комов уже показал концепцию благоустройства. 

На нижнем уровне планируется уложить красный асфальт. И, судя по этим картинкам, велосипедная и пешеходная дорожка не будут разделены.

Предлагается разделить территорию набережной на несколько зон. На нижнем уровне собираются использовать красный асфальт, на верхнем – обычный. Предусмотрено обустройство велодорожек и дорожек для бега. 

Парковку планируется разместить на месте нынешней асфальтовой площадки.

Смотровая вышка сохранится, но её покрасят.

Зона отдыха: с плиткой, скамейками, беседкой, клумбой и памятником Пушкину и Гончаровой.

Недалеко от вышки должна раскинуться зона отдыха. Там предлагается высадить деревья. Кроме того, в зоне отдыха предложено установить памятник Александру Пушкину и Натальи Гончаровой. Рядом – фонтан и скамейки.

Вид на музей космонавтики.

Лестница к музею.

Проект второго этапа благоустройства пока не готов, проводятся торги, но работы уже обещают завершить в 2020 году.

Также концепция предполагает замену понтонного моста, который ведёт в бор.

Ознакомившись с концепцией, врио губернатора Владислав Шапша поручил «ускорить вопрос проектирования для того, чтобы реализовать второй этап проекта уже в этом году».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.06.2020 07:05 1 1110
Тэги: благоустройство алексей комов владислав шапша яченское водохранилище
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