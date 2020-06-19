Стало известно, когда в Калуге появится понтонный мост через Оку

На пресс-конференции 18 июня мы поинтересовались у врио городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА, когда на Воробьёвской переправе появится понтон. Напомним, вернуть его на Воробьёвку предложил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша – при условии, если калужане одобрят эту инициативу.

Участники большинства опросов, которые проводились в социальных сетях, поддержали предложение Шапши. В частности, на странице врио градоначальника в социальной сети «ВКонтакте» за установку понтонного моста проголосовало 12 863 человека (93,3%), против – 923 (6,7%).

В опросе на нашем сайте приняло участие 1999 читателей. 84% опрошенных проголосовали за возвращение понтона, 6% - против, 10% ответили, что им всё равно.

- Дальше будет происходить стандартная процедура: размещение заказа и поставка, монтаж моста, - прокомментировал 18 июня Дмитрий Денисов. – Размещение заказа – в текущем месяце. Срок поставки – около 50 дней. Мы планируем, что где-то в августе увидим там понтонный мост. Убирают его в октябре. Поэтому полтора-два месяца калужане будут наслаждаться новым объектом.

В какую сумму обойдётся городскому бюджету «новый объект», Денисов не уточнил.