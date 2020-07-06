В Калужской области озеро Черное признано памятником природы

На днях в Калужской области был официально подтвержден статус памятника природы регионального значения у озера Черное. Соответствующее постановление было подписано областным правительством.

Озеро Черное находится в Медынском районе вблизи деревни Сосновцы. Теперь здесь будут следить за сохранением почвенного покрова вокруг водоема, состоянием воды, сохранностью обитающих здесь животных и растений из Красной книги. Отдыхающим на водоеме запрещается разводить костры и кататься на моторных лодках.